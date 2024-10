„Kaadrid võivad last saata kogu elu.“ Õiguskantslerini jõudnud video ajendas teda lapse huvide kaitseks menetlust algatama

Sotsiaalmeediakanalites levinud videos on näha, kuidas lastekaitsetöötajate ja politsei juuresolekul proovitakse paari ühist last anda üle lapse isale, kuid laps pole nõus temaga kaasa minema. Kuna lapse üleandmine päädis kähmlusega, eraldati laps vanematest ja viidi turvakodusse, kus ta viibib viimaste andmete järgi siiani.

Ülle Madise algatas menetluse, kus hinnatakse, kas kohapeal viibinud ametnikud tegid ikka kõik endast võimaliku, et kaitsta lapse huvisid.

„Mõlemad vanemad peavad pingutama lapse heaolu nimel ja kumbki vanem ei tohi oma käitumisega last kahjustada. See on vanemliku vastutuse osa. Muu hulgas on keelatud igasugune tegevus, mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga,“ sõnas Madise, lisades, et temani jõudnud heli- ja videofailid olid häirivad ja ajendasid teda menetlust algatama.

„See, et vaatamata lastekaitsetöötajate ja politsei juuresolekule tekib lapse teisele vanemale üleandmisel vanemate vahel rüselus, on täiesti lubamatu. Lapse üleandmist korraldavad ametnikud peavad tagama lapse turvalisuse. Äratuntava lapse kannatusi kirjeldavate heli- ja videofailide jagamisega sotsiaal- ja tavameedias põhjustatakse sellele lapsele veelgi rohkem kahju. Need kaadrid võivad jääda last saatma kogu elu,“ tõdes ta.

Madise märkis, et üldjuhul on lapsel õigus mõlema vanema hoolitsusele. Kui aga vanemad ei suuda lapse hooldamises ja temaga suhtlemises kokku leppida, lahendab vaidluse kohus, kes kuulab ära nii lapse kui mõlemad vanemad, analüüsib esitatud tõendeid ja kogub neid vajaduse korral omal algatusel.

Madise märkis, et praegusel juhul on olemas kehtiv kohtulahend.

„Kohtuasja kogu sisu ei ole avalik ja ühe poole kaudu avalikkusele esitatud info ei pruugi olla terviklik. Ka kohtuotsuste täitmisel tuleb arvestada lapse huve ja toimida last võimalikult säästvalt,“ rõhutas Madise. Tema sõnul on selline kohustus nii vanematel kui ka ametnikel, kes kohtuotsuse täitmist korraldavad.

Otsust tehes peab õiguskantsleri sõnul kohus arvestama konkreetseid asjaolusid ja lähtuma sellest, mis on lapsele parim. „Kohtuotsuseid saab teha ja muuta ainult kohus. Kui kohtuotsus on jõustunud ja kõrgemale kohtule enam edasi kaevata ei saa, on kohtuotsuse täitmine kõigile kohustuslik,“ selgitas ta.