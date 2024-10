Nobeli rahupreemia anti Jaapani tuumaplahvatustes ellujäänute organisatsioonile Nihon Hidankyo

Vastuseks 1945. aasta tuumarünnakutele tekkis ülemaailmne liikumine, mille liikmed on teinud väsimatult tööd teadlikkuse kasvatamiseks tuumarelvade kasutamise katastroofiliste humanitaartagajärgede kohta. Järk-järgult on arenenud rahvusvaheline norm, mis stigmatiseerib tuumarelvade kasutamist moraalselt vastuvõetamatuna. See norm on saanud tuntuks „tuumatabuna“, teatas Norra Nobeli komitee.

Need ajaloolised tunnistajad on aidanud tekitada ja konsolideerida laialdast vastuseisu tuumarelvadele üle maailma, lähtudes isiklikest lugudest, luues hariduslikke kampaaniaid oma kogemuste põhjal ja andes tungivaid hoiatusi tuumarelvade leviku ja kasutamise vastu. Hibakusha’d aitavad meil kirjeldada kirjeldamatut, mõelda mõeldamatut ja aduda kuidagi mõistetamatut valu ja kannatusi, mida tuumarelvad põhjustavad.

Norra Nobeli komitee tahab kõigest hoolimata märkida üht julgustavat fakti: ühtki tuumarelva ei ole ligi 80 aasta jooksul sõjas kasutatud. Nihon Hidankyo ja teiste hibakusha’de esindajate erakordsed jõupingutused on tuumatabu kehtestamisele palju kaasa aidanud. Seetõttu on ärevust tekitav, et täna on see tuumarelvade kasutamise vastane tabu surve all.