ÜRO rahuvalvajad teatasid, et on langenud Lõuna-Liibanonis Iisraeli rünnakute alla

UNIFIL teatas, et Iisraeli tank tulistas otse vaatlustorni nende peakorteris Liibanoni Naqoura linnas ja et Iisraeli sõdurid ründasid punkrit koha lähedal, kus rahuvalvajad varjusid, kahjustades sõidukeid ja kommunikatsioonisüsteemi. Iisraeli drooni nähti lendamas punkri sissepääsu juurde, vahendab Associated Press.