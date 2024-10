Uued Huawei nutikellad kaunistavad Aldo Järvsoo juubelikollektsiooni

Nutikellad võivad tänapäeval täita olulist rolli nii funktsionaalsuse vaatenurgast kui ka aksessuaarina. „Aastal 2024 võib kanda kõike, mis tundub endale tore ja ilus. Nutikell võib olla täiuslik lisa, mis paneb kogu riietuse elama,“ leiab Järvsoo.

Uued turule tulnud Huawei Watch GT 5 nutikellad on välja töötatud, pidades silmas igapäevast praktilisust ilma stiilset väljanägemist ohverdamata. „Neil kelladel on täiustatud tervise- ja treeningute monitoorimise süsteem, mis võimaldab näha täpsemaid tulemusi kiiremini. Samal ajal annab stiilne disain kellale elegantse välimuse,“ selgitab Huawei koolitusjuht ja tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina.

Järvsoo jaoks on nutikellad muutunud tänapäeval aksessuaarideks, mis on lahutamatud osad igapäevasest garderoobist. „Ma olen pannud enda ülikonnakella sahtlisse mälestuseks ja kannan igapäevaselt nutikella,“ räägib moekunstnik. Tehnoloogia areng on võimaldanud kelladel muutuda enamaks kui lihtsalt ajanäitajaks – need täidavad mitmeid muid funktsioone ja selleks, et kogu funktsionaalsusest kasu saada, tasub neid kanda kogu aeg – nii vabal ajal kui ka pidulikul õhtul.

Stiilne aksessuaar, mis kaunistab ka lavalaudu

Mishina sõnul on Huawei Watch GT 5 seeria kellad kahes suuruses. „46 mm Pro seeria mudel, mis on mõeldud eelkõige meestele, on valmistatud titaansulamist – see on tuntud oma vastupidavuse ja kerge kaalu poolest. Titaan annab kellale tugevuse, sobides suurepäraselt aktiivsetele inimestele, kes otsivad vastupidavat ja funktsionaalset aksessuaari. Samas on see disainilt piisavalt elegantne, et sobida ka ametlikematesse olukordadesse,“ kirjeldab Mishina.