Ukraina ajakirjanik Viktoria Roštšõna suri Venemaal vangistuses olles

„Vastavalt sellele tehakse kõik võimalik selleks, et fakti ametlikult kinnitada ja teha kindlaks, kui see kinnitust leiab, asjaolud. Saame kinnitada, et Viktoria Roštšõna võeti ebaseaduslikult kinni ja teda hoiti ebaseaduslikult Vene Föderatsioonis. Tehti kõik võimalik selleks, et ta koju tagasi tuua. Ja sellised esialgsed kokkulepped saavutati. Ukrainasse tagasitoomise ettevalmistuste raames oli viimane informatsioon ja andmed, mis on teada, et teda viidi Moskvasse, Lefortovosse,“ ütles Jussov.