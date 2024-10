Maksekeskus ja Softloans: äri edendamine käibepõhise rahastamisega

„Käibepõhine rahastamine pakub kaupmeestele vajaliku paindlikkuse, võimaldades neil kohandada makseid vastavalt müügikäibe muutustele – kui müük aeglustub, vähenevad ka tagasimaksed, ja kui müük kasvab, on võimalik kasutada rahastust oma kasvu kiirendamiseks,“ selgitab Griškevičius. „See rahastusmudel on loodud just tänapäeva ärikeskkonna vajadusi arvestades, kus paindlikkus on otsustava tähtsusega.“

Softloansi lahenduse üheks oluliseks eripäraks on käibepõhine rahastusmudel (ingl revenue-based financing). Fikseeritud igakuiste tagasimaksete asemel tasuvad kaupmehed kokku lepitud protsendi oma käibest, mis annab võimaluse kohandada tagasimakseid vastavalt nende müügikäibele. See mudel on eriti väärtuslik ettevõtetele, kellel esineb hooajalisi kõikumisi või ettearvamatu rahavoog.

Selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks on hea näide hiljuti alustatud koostöö Baltimaade juhtiva makselahenduste pakkuja Maksekeskuse ja Leedu finantstehnoloogiaettevõtte Softloans vahel. Üheskoos pakutakse kaupmeestele rahastust, et toetada nende kasvu üha konkurentsitihedamal turul.

Kaupmehed, kes on seda rahastusmudelit kasutanud, toovad esile lihtsuse ja mugavuse. „Kuuleme kaupmeestelt sageli, et neid üllatab, kui sujuv on tagasimakseprotsess,“ ütleb Griškevičius. „Mõned isegi unustavad, et maksavad laenu tagasi, sest kõik toimub automaatselt. Näiteks, kui kaupmees maksab 15% oma müügimahust laenu tagasimakseks, võetakse see summa automaatselt maha igast tehingust. Kaupmees ei pea midagi tegema – see tundub nagu väikese allahindluse pakkumine igal müügil, ja laen saab tasutud. See teeb kaupmeeste jaoks teenuse kasutamise lihtsaks ja mugavaks.“

Selline paindlikkus muudab lahenduse eriti sobivaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kaupmehed ei pea enam muretsema jäiga tagasimaksegraafiku pärast, mis võib madala käibe perioodil rahavoogu koormata. Kui äri kasvab, saavad nad teha suuremaid makseid ning laenu kiiremini tagasi maksta. Just see kohanemisvõime on teinud Softloansist paljude ettevõtete jaoks olulise finantsinstrumendi.

Ivars Erdmanis, Maksekeskuse tegevjuht, toob välja, kuidas teenus kaupmehi toetab: „Meie jaoks oli koostöö Softloansiga loomulik samm, et pakkuda kaupmeestele rohkem väärtust. Paindlik rahastusvõimalus, mis kasvab koos kaupmehe käibega, annab võimaluse kasvada stabiilsemalt ja jätkusuutlikumalt. See on eriti tähtis väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle jaoks rahastuse leidmine võib sageli olla keeruline ilma rahavoogudele liigset survet avaldamata.“

Tõendatud väärtus kaupmeeste jaoks

Käibepõhise rahastuse mõju on selgelt nähtav Softloansi ja Maksekeskuse tulemustes. Kaupmehed, kes kasutavad seda rahastusvõimalust, on näinud oma käibes keskmiselt 30% kasvu pärast esimest laenu. Lisaks naaseb 88% kaupmeestest teise või kolmanda laenu taotlemiseks pärast esialgse rahastuse edukat tagasimaksmist.