Biden Trumpi orkaanivalede kohta: otsi endale elu, mees

Trump väitis eile Detroitis järjekordselt alusetult, et USA katastroofiagentuur FEMA pööras orkaani Helene ohvritele selja.

Trump on alates 30. septembrist selliseid väiteid esitanud vähemalt 19 korda.

USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas ütles eile, et mõned ohvrid on kuulnud valesid, et FEMA võtab nende maa ära.