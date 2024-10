VIDEO | Iisraeli õhurünnakud tapsid Beirutis vähemalt 22 inimest

Selle sõja seni ohviterohkeim õhurünnak Beiruti kesklinnale oli suunatud kahe erineva piirkonna vastu. See purustas ühe kaheksakorruselise hoone ja teise alusemised korrused, vahendab Associated Press.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et uurib neid rünnakuid. Iisrael on rohkem rünnanud Beiruti tihedalt asustatud lõunapoolseid eeslinnu, mis on Hezbollahi kants.