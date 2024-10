Strasbourgis evakueeriti suitsu tõttu Euroopa Parlamendi liikmeid vedama pidanud rong

Euroopa Parlament tellib oma liikmetele ja töötajatele tšarterronge Brüsseli ja Strasbourgi vahel, kus asuvad istungisaalid. Poliitikud olid just astunud kohaliku aja järgi kell 14.57 väljuma pidanud Eurostari tšarterrongile, kuid vahetult pärast pardale jõudmist evakueeriti nad Strasbourgi jaama peahalli, vahendas Politico.

Belglane Emmanuel Foulon fraktsioonist Renew Europe kirjutas internetis, et kuulis „plahvatust“. Vasakpoolsete fraktsiooni Taani ametnik Pelle Geertsen ütles, et evakuatsioon oli „kaootiline“.

„Strasbourgi jaama rongis toimus tehniline vahejuhtum,“ kinnitas Euroopa Parlamendi pressiteenistus. Nad lisasid, et teenistused on kontaktis pädevate asutustega ja teevad kõik endast oleneva, et organiseerida alternatiivne transpordiviis.