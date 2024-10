NATO teatas, et korraldab järgmisel nädalal iga-aastase tuumaõppuse

Õppus Steadfast Noon algab esmaspäeval ja kestab umbes kaks nädalat. Seda juhivad Belgia ja Holland . Kaasatud on kaheksa sõjaväebaasi, 2000 töötajat ja 60 lennukit. Iga-aastasi tuumaõppusi on korraldatud üle kümne aasta, vahendas AP.

„Ebakindlas maailmas on ülioluline, et kontrolliksime ja tugevdaksime oma kaitset, et meie vastased teaksid, et NATO on valmis ja suudab reageerida mis tahes ohule,“ ütles värskelt ametisse astunud NATO peasekretär Mark Rutte.