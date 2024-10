Taiwani president lubas annekteerimisele vastu seista, Hiina nimetas teda järeleandmatuks

Lai kõneles Taipeis rahvahulgale, et mälestada Taiwani rahvuspüha. Varjatult viidates Hiina pretensioonidele saare üle ütles Lai, et ta „seisab vastu annekteerimisele või meie suveräänsuse riivamisele“.

„Ükskõik, mida Lai Ching-te administratsioon ütleb või teeb, ei suuda ta muuta objektiivset tõsiasja, et Taiwani väina mõlemad pooled kuuluvad samale Hiinale, ega peatada ajaloolist suundumust, et Hiina peab olema taasühendatud ja lõpuks taasühendatakse,“ ütles Mao Ning neljapäeval ajakirjanikele.

Taiwani riikliku ülikooli politoloog Lev Nachman ütles BBC-le, et Lai kõne oli võrreldes teiste hiljutiste kõnedega palju pehmem. „See annab Hiinale palju vähem laskemoona, mida tema vastu kasutada,“ ütles ta. Sellest olenemata on Nachman kindel, et Peking „leiab endiselt palju põhjuseid selle kõne vihkamiseks“ ja ootab Pekingilt tugevat reaktsiooni järgmistel päevadel uute sõjaliste õppuste näol.