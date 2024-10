VAATA | Vene Teater mängib Tartus hingeminevat lugu suureks saamisest

Üheks festivali pärliks on 2023. aasta Salme Reegi nimelise lasteteatri auhinna nominent, Vene Teatri lavastus „Seotud“, mis on hingeminev lugu lapsepõlvest, suureks saamisest ja eluraskustest. Ausat arutelu laval saadab muusika, mis peegeldab nooruse mässumeelsust ja kompromissitust.

Lavastus algab ja lõpeb lahkuminekuga: algul läheb isa emast lahku ning lavastuse lõppedes lahkub poeg pere juurest. Näidendi keskmes on olulised küsimused, nagu kui raske on olla suuri elumuutusi läbiv teismeline, millisel hetkel muututakse oma vanemate sarnaseks, kuidas olla ära kuulatud ning miks inimene unustab nõnda kiirelt ja kergesti.

Lapsed ei aktsepteeri alati maailma, mille täiskasvanud on nende jaoks loonud, isegi kui see tundub ideaalne ja harmooniline. Mittemõistmine traumeerib mõlemat osapoolt. „Kas ma olin hea isa?“ esitab peategelane endale küsimuse ja mõistab, et jättis poja kasvamise tähelepanuta, kuna mõtles liiga palju sellele, kuidas „on kombeks“ lapsi kasvatada. Lavastus on jõuline üleskutse saada oma ligimestega lähedasemaks, sest ainult see tõotab pääsemist.