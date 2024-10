Zelenskõi: Venemaa sõda Ukrainas peab lõppema hiljemalt 2025. aastal

„Olukord lahinguväljal loob võimaluse teha see valik - valik otsustavaks tegutsemiseks, et lõpetada sõda hiljemalt 2025. aastal ja me loodame president Bideni juhtimisele, me loodame Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia tugevatele ja tarkadele sammudele, et tuua Euroopasse julgeolek ja rahu,“ ütles Zelenskõi pressikonverentsil Dubrovnikus.