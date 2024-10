„ÄRGE LIIKUGE“, „JÄÄGE PAIGALE“. Florida võimud saatsid elanikele karme hoiatusi

„KÕIK ELANIKUD, JÄÄGE VARJU. RÄNGAD KAHJUD KOGU MAAKONNAS,“ teatas Pinellase maakond elanikele. „Paljud teed läbimatud maas olevate elektriliinide, langenud puude, rusude tõttu. St. Petersburg, Gulfport ja Lealman ilma veeta. TE PEATE JÄÄMA TEEDELT EEMALE, kuni maakonna ametnikud ütlevad. See on vajalik, et päästjad saaksid päästetööd lõpule viia. JÄÄGE PRAEGU PAIGALE.“