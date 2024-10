Rahanduskomisjon saatis riigieelarve eelnõu riigikogu ette. Kokk: kaklemised ja vaidlemised toimuvad suures saalis

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas täna, et saadab järgmise aasta riigieelarve eelnõu täiskogu esimesele lugemisele. Keskerakond saatis selle peale pressiteate, kus toodi välja, et Isamaa saadik Aivar Kokk toetas komisjonis riigieelarve riigikogusse saatmist. Andrei Korobeinik (Keskerakond) spekuleeris teates, et Kokki poolthääl tähendab seda, et Isamaa liigub varsti koalitsiooni sotside asemele.

Aivar Kokk ise ütles Delfile, et eelnõud saadetakse alati suurde saali esimesele lugemisele ning vaidlemised ja kaklemised toimuvad teisel ja kolmandal lugemisel. „Esimesele lugemisele saadetakse riigieelarve, siis tehakse muudatusettepanekuid ja kui muudatusettepanekuid ei toetata, siis me hääletame vastu.“

Kokk tõi välja, et komisjonis ei toetanud riigieelarvet pressiteate saatja ise ehk Korobeinik. „Ta ise ruumis ei olnud, ta oli läbi interneti, aga need, kes istusid laua taga ja tegelikult asjasse süvenesid, esimesele lugemisele saatmist toetasid, jah.“

Isamaa koalitsiooni mineku spekulatsioonile vastas Kokk, et see pole tõsi ega pole kuidagi seotud tema tänase poolthäälega. „See tavaloogika on, et esimesele lugemisele saadetakse riigieelarve tavaliselt konsensuslikult ja kaklemine hakkab alles muudatusettepanekute ajal. Küsimusi esitatakse esimesel lugemisel, mis on 16. oktoobril, ja 30. oktoobriks peavad olema muudatusettepanekud esitatud. Seejärel hakkab see konkreetne arutelu ja oma ettepanekute eest võitlemine ja hääletamine.

Kokk ütles, et riigikogu arutelu jaoks on Isamaal osad muudatuseettepanekud vormistamisel. Tema sõnul näeb Isamaa, et praegused maksumuudatusi ei peaks nii tulema ning kokkuhoiukohti leiab mujalt.