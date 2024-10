KUULA | Elukindlustus tasub sõlmida enne, kui on hilja

Kuna elukindlustus on miski, mis inimestel igapäevase rutiini juures pidevalt meeles ei mõlgu, kiputakse selle olulisust tihti alahindama või kindlustuslepingu sõlmimist lihtsalt edasi lükkama. Reaalsuses võivad aga õnnetused ja ootamatused tabada igaüht ning kui need ootamatused ära oodata, on elukindlustuse sõlmimiseks võib-olla juba hilja.

Miks elukindlustust üldse sõlmida? Elukindlustus on abiks väga paljude juhtumite puhul, alates varbaluumurru kompensatsioonist kuni pika pärimisprotsessi vältimiseni kindlustatu surma korral. Elukindlustus on mõeldud enamasti oma lähedaste kaitseks, et säästa neid rahalistest raskustest. Kui sa sured, saavad lähedased kindlustuselt hüvitist ja neil on kergem uue olukorraga kohaneda. Elukindlustusega on aga seotud ka lisakindlustused, mida saab võtta enda ja pere kaitseks. Need lisakaitsed on kriitiliste haiguste kindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus ja puuduva töövõime kindlustus.

Lepingut sõlmides tasub erinevad kaitsed endale selgeks teha, kuid neid on võimalik igal hetkel muuta ning lepingut kitsendada või laiendada. Soovi korral saab elukindlustuslepingu ka ennetähtaegselt lõpetada.

Elukindlustus võib lepingutingimustele vastavalt katta ära pea kõikvõimalikud terviseprobleemid ning ootamatud traumad ja isegi töövõimetusega kaasnevad kulud. Kindlustuse igakuine summa jääb tavaliselt vahemikku 20–30 eurot, ent siinkohal mängib olulist rolli võimalikult varajane lepingu sõlmimine – mida tervem on kindlustuslepingu sõlmija, seda madalamad on teda ohustavad riskid, mistõttu on ka kindlustusmakse madalam. Kui elukindlustus sõlmitakse alles siis, kui tervis on juba märkimisväärselt halvenenud või on läbi elatud raskeid haigusi, on ka kindlustustasu selle võrra kõrgem. Kuid, nagu öeldakse, parem hilja kui mitte kunagi – haigused ja ootamatused ei hüüa tulles ning me kõik oleme väärt turvalisemat seljatagust.