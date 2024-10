Kadõrov kuulutas välja veritasu ühele föderatsiooninõukogu ja kahele riigiduuma liikmele

Kadõrov teatas Telegramis, et tal oli nõupidamine Tšetšeenia „jõubloki“ komandöride ja ülematega. Ta avaldas üheksaminutilise video selle nõupidamise katkenditest, milles ta räägib peamiselt tšetšeeni keeles, vahendab Meduza.

TASS teatas, et Kadõrov mainis Kerimovit ning riigiduuma liikmeid Bekhan Barahhojevit ja Rizvan Kurbanovit „ Wildberriese kontoris toimunud intsidendi kontekstis“. Osa Kadõrovi jutust on videos ka vene keeles. Ta mainib tõesti neid kolme nime, aga juttu ei ole siis Wildberriesest.

„Kui nad ei tõesta vastupidist, kuulutan ma ametlikult välja veritasu Barahhojevile, Kerimov, Suleimanile ja Kurbanov, Rizvanile. On tunnistajaid, on inimesi, kellelt nad tellisid, küsisid, kui palju eest te võite vastu võtte tellimuse [Ramzan Kadõrovi mõrvaks],“ vahendas TASS Kadõrovi sõnu.

Väljaanne Agentstvo täpsustas, et Kadõrov mainis Kerimovit pärast juttu tulistamisest Wildberriese kontoris.

Kadõrov kirjutas oma postituses, et nõupidamisel arutati intsidenti Wildberriese kontoris.

„On inimesi, kes püüavad sellele püüdlikult rahvuslikku värvingut anda ja teatavad, et konflikti algatajad olevat kadõrovlased. Pöördun kõigi poole, kes seda teemat üles puhuvad. Kui kellelgi on kadõrovlastele pretensioone, las väljendavad neid isiklikult mulle, sest mina olen peakadõrovlane,“ kirjutas Kadõrov.

Tulistamine Vene internetikaubamaja Wildberries kontoris Moskva kesklinnas toimus 18. septembril, kui ettevõtte asutaja mees Vladislav Bakaltšuk saabus sinna enese sõnul ärikohtumisele. Bakaltšuki saatsid siseministeeriumi ihukaitsjad. Wildberriesest öeldi, et Bakaltšuk püüdis kontorisse „ebaseaduslikult sisse tungida“ ja et tule avasid tema kaaslased. Bakaltšuk ise kinnitab, et tulistama hakati kontorist. Hukkus kaks Inguššiast pärit ihukaitsjat.