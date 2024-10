KUULA | 47 dollarit Elon Muskilt või demokraatide „head vaibid“? Viimase minuti üllatust ootavad ameeriklased valmistuvad valimisteks

Delfi taskuhäälingusaate „Välisnädal“ stuudios oli külas USA poliitika huviline Kajar Kase, kellega vestlesime viimase nädala olulisematest sündmustest ja presidendikampaaniate lõpuspurdist. Esmalt tuli jutuks USA valimistraditsiooni nähtus, mida nimetatakse „oktoobri üllatuseks“. Selle all peetakse silmas vahetult enne valimisi toimuvaid sündmusi ja avaldatud informatsiooni, mis toovad tähelepanu ja võivad muuta avalikkuse arvamust konkreetse kandidaadi või erakonna kohta. Küllap kõige kurikuulsamad „oktoobri üllatused“ pärinevad 2016. aasta valimistelt, kui avaldati meelelahutussaate „Access Hollywoodi“ kaadritagune salvestis, kus Donald Trump räigeid väljendeid kasutades naistest rääkis, ja seejärel lahvatas Hillary Clintoni e-kirjade skandaal. Nüüd, kui valimisteni on jäänud alla kuu, kihab USA meedia küsimusest, millest võiks saada tänavune „oktoobri üllatus“. Kas see võib olla seotud USA-d räsivate orkaanidega, sadamatööliste meeleavaldustega, Lähis-Idas üha laieneva konfliktiga või hoopis millegi muuga? Kas „oktoobri üllatusel“ võiks üldse mõju olla?

Seejärel on fookuses Elon Musk, kes laupäeval osales Trumpi kampaaniaüritusel. Reutersiga vestelnud allika sõnul on Musk lubanud Pennsylvania osariigis vabariiklasele kampaaniat teha. Trumpil on seni olnud demokraatidega võrreldes vähem kampaaniavahendeid, mistõttu on tema vaatest suur boonus, et Musk on üks maailma jõukamaid inimesi.

Kase selgitas saates, et USA süsteem lubab kandidaadi kampaania toetuseks annetada, aga ka nii-öelda sihtasutusi luua. Kui esimesel juhul on annetustel limiidid, siis teisel juhul saab kasutada piiramatul hulgal raha. Lihtsalt ametliku kampaaniaga ei tohi suhelda. „Musk on lubanud, et iga uus valija, kes tuleb, saab peo peale 47 dollarit,“ tõi Kase esile ja lisas, et rahaliselt oleks Muskil veel hulk võimalusi Trumpi kampaaniat toetada. Rääkisime ka sellest, kas Trump võiks endale kuuluvat sotsiaalmeediaplatvormi X kasutada valimistulemuste mõjutamiseks.