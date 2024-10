FOTOD | Merle Liivand Florida orkaanist: tulin Las Vegasesse teadmisega, et koju enam ei pruugi saada

Orkaan Milton on praeguseks jätnud elektrita mitu miljonit inimest ning nõudnud ka ohvreid. „Tegemist on suure tormiga ja see pole veel läbi,“ sõnas Liivand.

Praeguseks olukorraks on Liivand enda sõnul valmistunud juba kaks aastat, kuna tornaadod ja orkaanid piirkonnas järjest sagenevad. „Merevesi, mis on küündinud kohati 38kraadini, on andnud sellest aimu, et orkaanid muutuvad tugevamaks,“ rääkis ta.