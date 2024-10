VIDEO | Milton nõrgenes Floridas 1. kategooria tormiks. Elektrita on jäänud üle 3 miljoni kliendi, on hukkunuid

Torm pööras lõunasse ja maabus Sarasota lähedal Siesta Keys, umbes 112 kilomeetrit Tampast lõunas. Tampa piirkonnas oli ikkagi hädaolukord. St. Petersburgis sadas maha 41 sentimeetrit vihma, mis sundis USA rahvuslikku ilmateenistust (NWS) andma tulvaveehoiatust, vahendab Associated Press.

Tõsiselt sai kahjustada pesapalliklubi Tampa Bay Rays kodustaadion Tropicana Field St. Petersburgis.

Üle kolme miljoni kliendi on elektrita. Kõige hullem on olukord Tampa lahe piirkonnas. Hardee maakonnas on elektrita 97% ja Manatee maakonnas 85% klientidest.

Enne Miltoni rannikule saabumist teatati mitmes kohas tornaadodest. Eriti rängalt sai kannatada Atlandi rannikul Fort Pierce’i lähedal asuv Spanish Lakes Country Club. Hävis ka elumaju ja mõned elanikud hukkusid.

Enne orkaani rannikule jõudmist hävis umbes 125 elumaja, millest paljud olid mobiilsed elukohad pensionäride asulates, teatas Florida eriolukordade ametkonna direktor Kevin Guthrie.

St. Lucie maakonna šerif Keith Pearson ütles CNN-ile, et hukkunud on rohkem kui üks inimene.

Martini maakonnast teatati mitmetest vigastatutest ja kümnetest kahjustatud elumajadest.

Umbes 90 minutit pärast rannikule jõudmist alandati Milton teise kategooria tormiks. Kohaliku aja järgi eile hilisõhtuks oli püsiv tuule kiirus selles umbes 47 meetrit sekundis. Üleujutuste hoiatused kehtisid mõnedes piirkondades Florida Mehhiko lahe ja Atlandi ookeani rannikul.

Hiljem teatati, et Milton on nõrgenenud 1. kategooria orkaaniks, kus tuule kiirus on 40 meetrit sekundis.

Vihmasadu põhjustab tõenäoliselt üleujutusi ka sisemaal jõgede ja järvede ääres.

Pinellase maakonnast teatati, et mõned elanikud on päästetud vööni veest.

Milton liigub üle Florida poolsaare orkaanina ja jõuab täna Atlandi ookeanini. Oodatakse, et see tabab tihedalt asustatud Orlando piirkonda.