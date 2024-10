Milton nõrgenes Floridas 1. kategooria tormiks. Elektrita jäi üle 2 miljoni kliendi, on hukkunuid

St. Lucie maakonna šerif Keith Pearson ütles CNN-ile, et hukkunud on rohkem kui üks inimene.

Hiljem teatati, et Milton on nõrgenenud 1. kategooria orkaaniks, kus tuule kiirus on 40 meetrit sekundis.

Milton liigub üle Florida poolsaare orkaanina ja jõuab täna Atlandi ookeanini. Oodatakse, et see tabab tihedalt asustatud Orlando piirkonda.

Eile kohaliku aja järgi hilisel pärastlõunal teatasid mõned ametnikud, et aeg põgeneda on läbi, ja need, kes on paigale jäänud, peaksid varjuma. Õhtuks teatasid mõned maakonnad, et hädaabi andmine on peatatud.