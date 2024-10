OTSEPILT | Sajandi orkaan Milton rapib tihedalt asustatud Florida rannikut

Ennustuste järgi liigub Milton üle Florida ja sellest sajab kuni 46 sentimeetrit vihma. Tampa linnapea Jane Castor on andnud üha süngemaid hoiatusi, märkides, et 4,5-meetrine veetaseme tõus neelab kogu maja. „Nii et kui te olete selle sees, on see sisuliselt kirst, milles te olete,“ ütles Castor.

„See võib olla kõige hullem Floridat tabav torm enam kui sajandi jooksul. Ja kui jumal tahab, ei ole see seda, aga praegu näeb see selline välja,“ ütles Biden. „Kõige tähtsam on see, et ma kutsun kõiki, kes asuvad praegu orkaan Miltoni teel, kuulama kohalikke ametnikke ja järgima ohutusjuhiseid. /.../ See on elu ja surma küsimus.“