Biden ja Netanyahu arutasid Iisraeli vastust Iraani raketirünnakule

Netanyahu on lubanud, et vaenlane Iraan maksab oma raketirünnaku eest. Samal ajal on Teheran hoiatanud, et mis tahes kättemaksu korral on vastuseks suur häving. See on tekitanud hirmu laiema konflikti ees, mis võib kaasata ka USA. Gallanti sõnul saab Iisraeli vastus Iraani rünnakule olema „surmav, täpne ja üllatav“.