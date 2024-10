Venemaa vangist vabastatud ameeriklane mõisteti tagaselja süüdi Ukrainas võitlemise eest

Venemaa peamine kriminaaluurimise asutus teatas oma avalduses, et Trevor Reed mõisteti Venemaa kohtu poolt 14 ja pooleks aastaks vangi, vahendas AP.

Endine USA mereväelane Reed vahistati 2019. aastal Moskvas väidetava tugevas joobes toimepandud rünnaku eest politseiametniku vastu. Vene ametivõimud väitsid, et kui meest viidi politseiasutusse kainenema, haaras ta politseiauto roolist kinni.

Politsei ei esitanud sõiduki pardakaamera videotõendit ja Reedi sõbratar, kes järgnes neile eraldi autos, ütles, et ei näinud sõiduki kõrvalepõikamist. Tollane USA suursaadik John Sullivan ütles, et Reedi vastu esitatud tõendid kohtuprotsessil olid nii absurdsed, et „isegi kohtunik naeris“.