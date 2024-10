TAGATUBA | Biden võib olla lõpuks valmis tähtsaks Ukraina tulevikku puudutavaks otsuseks, aga aeg tiksub armutult

Laupäevale plaanitud Ramsteini kohtumine Saksamaal ehk Ukraina abistamise kontaktgrupi esimene tipptasemel kokkusaamine jääb ära. Juba enne ärajäämise uudist ei olnud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tulemuste suhtes optimistlik. „Ma oleksin tõsiselt ja rõõmsalt üllatunud, kui saaksime Ramsteinist põhimõtteliselt uusi uudiseid, mis puudutavad kas relva- ja moonakoguseid, aga ennekõike kvaliteeti. Näiteks kaugmaarakettide kasutamise lubamine Ukrainale. Aga praegu liitlaste, sh USA hoiakud pigem viitavad, et sellised uudised ei pruugi tulla ja see on miski, mis on meeltmööda Kremlile. Kahjuks, sest Putin tunnetab, et ta on võidukursil,“ rääkis Mihkelson.