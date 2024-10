Põhja-Korea teatas, et blokeeris ligipääsu kõikidele Lõuna-Koreasse viivatele teedele

Korea Rahvaarmee (KPA) kirjeldas sammu kui „enesekaitsemeedet sõja tõkestamiseks“, väites, et see oli vastuseks sõjaõppustele Lõuna-Koreas ja Ameerika tuumavarade sagedasele kohalolekule piirkonnas, vahendas BBC.

„Korea poolsaarel valitsev terav sõjaline olukord nõuab, et KRDV [Korea Rahvademokraatliku Vabariigi] relvajõud võtaksid otsustavamaid ja tugevamaid meetmeid, et riigi julgeolekut usaldusväärsemalt kaitsta,“ kirjutati KPA avalduses, teatas Põhja-Korea riigimeedia KCNA.

Deklaratsioon on suuresti sümboolne samm Pyongyangi poolt. Põhja-Koreast lõunasse viivaid teid ja raudteid kasutatakse harva ja Põhja-Korea võimud on neid viimase aasta jooksul järk-järgult lammutanud.

Samm tuli pärast vahejuhtumeid, mis on kahe riigi vahelisi suhteid halvendanud. Vahejuhtumite hulka kuuluvad nii raketikatsetused kui ka sadade prügiõhupallide saatmine Lõuna-Koreasse.

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un teatas 2023. aasta alguses, et ta ei pürgi enam lõunaga taasühinemise poole. Samuti ütles Kim jaanuaris Põhja-Korea Kõrgeima Rahvaassamblee koosolekul, et riigi põhiseaduse sisu on vaja järgmisel istungil läbi vaadata.