Tallinn jätkab riigiga läbirääkimisi Tallinna haiglate liitmise teemal

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase rõhutas, et oluline on, et valitseks ühine arusaamine, et riik ja linn rajavad haigla üheskoos. „Tallinna seisukoht on, et läbirääkimistel lõpptulemuse saavutamiseks on vaja jõuda kokkuleppeni kõigis küsimustes. See tähendab, et haiglate liitmise eelduseks on ka riigipoolne finantsiline plaan ja investeeringute garantii pealinna haiglavõrgu arendamiseks,“ rääkis Kase. „Tänasel kohtumisel jõudsime kokkuleppele, et vastav finantseerimisplaan töötatakse välja.“