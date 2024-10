Eesti teaduste akadeemia presidendiks valiti Mart Saarma

Mart Saarma tõi esile, et teaduste akadeemia tähtsaim ülesanne on hoida kõrgel Eesti teaduse lippu. „Eesti teadus on kõrgetasemeline paljudel aladel eriti alusuuringutes. Eesti teaduste akadeemia presidendina tahan veelgi tõsta Eesti teaduse kvaliteeti, pöörates rohkem tähelepanu innovatsioonile ning otseselt Eesti arenguga seotud uurimistöödele. Teiseks tahaksin luua sellise süsteemi, kus uusi teadustulemusi ja tehnoloogiaid tutvustatakse regulaarselt valitsusele ja riigikogule, aga ka Eesti rahvale, et kaasa aidata teaduspõhiste otsuste tegemisele,“ sõnas Mart Saarma.