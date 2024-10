Ilusüstide tegemise ja rindade suurendamise maksuvabastus tuleks kaotada? Marju Karin: ilulõikused pole tervise jaoks olulised

Tema sõnul on tekkinud olukord, kus riigi majandusseis on halb ja selle parandamiseks hoiab riik kokku näiteks laste huvialade toetustelt, kuid ei maksusta ilueesmärgil tehtavaid protseduure. „Miks ma ärritun, ongi see, et me täna hoiame kokku sealt, kust ei tohiks. Lastelt ja puudega inimestelt. Riik on sama nõrk kui selle kõige nõrgem lüli, aeg on seda seadust muuta,“ tõdes Karin.