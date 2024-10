Lõuna-Korea usub, et Kim saadab Põhja-Korea sõdureid Ukrainasse sõdima. Juba on ka hukkunuid

Lõuna-Korea kaitseminister Kim Yong-hyun viitas teisipäeval parlamendi ees antud julgeolekuülevaates, et Ukraina meedia hiljutised väited Donbassis viibivatest Põhja-Korea instruktoritest vastavad ilmselt tõele. „Arvame, et Ukrainas on Põhja-Korea sõjaväelasi hukkunud ja haavata saanud,“ sõnas kaitseminister.