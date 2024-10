Kas EOK saab esimese naispresidendi?

Viimased kaheksa aastat on EOK president olnud ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kes kandideerib ka tänavu. Lisaks temale pürgivad Eesti spordi katuseorganisatsiooni tüürima ka EOK senine asepresident Erich Teigamägi ja aastail 2016–2021 Eesti Vabariigi presidendiks olnud Kersti Kaljulaid.

Eestis loodud kihlveokontori Epicbeti analüütikud ennustavad, et EOK saab endale reedel uue presidendi. Nimelt usuvad eksperdid, et Kersti Kaljulaid võidab valimised 53-protsendise tõenäosusega. Kaljulaidi võidukoefitsient Epicbetis on 1,70.