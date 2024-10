Ruhnu õnnetuses elu eest võidelnud Jevgenijs Klints: ujusin kahe eest 16 tundi, aga minu kaaslane Sergo hukkus ikka

Jah, tundsin Sergot. Ütleme nii, et sõpradeks on raske nimetada, aga me suhtlesime ja tundsime teineteist hästi.

Kaasasõitjate arv oli piiramatu. Polnud nii, et keegi juhatab vägesid. Leppisime kokku, et kohtume Rojas ja sõidame sealt saarele. Minul oli isiklik jett. Teiste osalejate kohta ei oska öelda.

Meil on ühine grupivestlus veespordihuvilistele. Kaasa tulla võisid kõik, kes tahtsid ja vestluses osalesid. Aga võidi ka tuttavatele edasi öelda, et plaanitakse saarele sõita ja võite kampa lüüa.

Ainus ellujäänu, kes oskab selgitada, mis olid need põhjused, mis viisid noore täisjõus ja heas vormis Sergo Tvauri traagilise hukkumiseni, on tema kaaslane Jevgenijs Klints, kes 16 tundi tormiga võitles ja Ruhnu saare juurde ujus.

16 isikut polnud otseselt sõbrad, mõned polnud ka omavahel tuttavad. See oli lihtsalt huviliste rühm, mis asus Ruhnu saare poole teele. Kuna polnud kedagi, kes oleks üritust koordineerinud ja kontrollinud, oli igaüks omal vastutusel tulnud just sellise jetiga, mis tal parasjagu võtta oli.

Üllatuslikult selgub, et jettidega Lätist Ruhnu sõitmine on lätlaste hulgas levinud komme. 13. juuli hommikupoolikulgi kogunes Lätis Rojas grupp huvilisi, et sõita jettidega Ruhnu. Eesti kõige kaugem saar asub Rojast linnulennult 45 kilomeetri kaugusel.

Kell 13.30 te ei liikunud edasi. Sergo saatis grupi chatti sõnumi, et suitsud said märjaks: Tooge kuiva suitsu. Jube suitsunälg on. Ja jagas teiega Snickersi pooleks.

Üldiselt on see väga keeruline öelda. Ma nägin saart. Mitte täpselt, aga piirjooned olid näha. Mõned ütlevad, et sinna oli kolm kilomeetrit, teised, et seitse või kümme kilomeetrit. Merel on silmaga väga keeruline vahemaid mõõta.

Sergo viskas mulle rihma. Ma istusin tema jetisse ümber, minu jeti oli mõnda aega slepis. Seejärel katkes meil lainetuse tõttu rihm, millega jetit järel vedasime. Ja see rihm sattus tema jeti mootorisse ja ka see ei töötanud enam.

Sergo jett oli just tehnilise ülevaatuse läbinud ja võimas, ta peatas selle ja tuli teile appi ning näitas teistele, et sõitke edasi?

Mõtlesime, et nagunii teised teavad, et meil on probleemid, tulevad meile vastu ja võtavad meid oma jettide peale või jõuame kalda juurde ja seal korjatakse meid peale. Me lootsime, et meile tuleb abi vastu ja me ei pea oma jõuga saarele jõudma. Mõtlesime, et enne õhtut jõuame kohale.

Te hakkasite saare suunas ujuma?

Jah. Ei tahtnud negatiivselt mõelda. Tahan ka öelda, et Sergo käitus mehiselt. Mingit paanikat välja ei näidanud. Lihtsalt ujusime, viskasime nalja ja vestlesime. Midagi muud polnud.

Kas te olete ujumisega tegelenud?

Ma pole ujumisega tegelenud, aga kasvasin üles jõe ääres. Lapsena käisin väga palju ujumas. Profiujumisega pole tegelenud. Lihtsalt käed ees sumasin.

Jetisõitjad tulid teid otsima, aga neid te ei kuulnud, küll aga nägite päästepaati ja kopterit, kui need olid kohale kutsutud?

Me nägime päästepaati. See oli meist 500 meetri kaugusel. Meil tekkis ujudes lootus kui nägime kopterit lendamas. Saime aru, et see kopter ei lenda seal niisama, vaid ilmselt otsib kedagi. Mingil hetkel lendas kopter meie poole. See oli meist kuskil 50 meetri kaugusel ja üldse mitte kõrgel, kuskil 25-30 meetri kõrgusel. Kopter jäi seisma, püsis seal kümmekond sekundit ja lendas teises suunas. Lendas teises suunas ja otsis teistest punktidest.

Nägime seda meist paremal ja vasakul, aga kahjuks lendas kopter ainult ühe korra meie poole ega märganud meid.

Teil olid kalipsod ja päästevestid, mis värvi need olid?

Sergol oli vest punaste triipudega, nii et see ehk paistis silma. Aga üldiselt olid kõik meie riided musta värvi. Meri oli ka väga tumedat või musta värvi. Lained olid väga kõrged. Kindlasti oli meid keeruline näha. Torm puhkes õhtu poole, kui ilmselt hakkas juba pimedaks minema. Sadas hoovihma. Ma ei oska öelda, kui tugevalt, aga sadas. Ja lainetus kerkis. Lained olid nii suured, et käisid üle pea.

Te läksite Sergost lahku?