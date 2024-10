EIS-i kasutamist pausile ei panda. Kallas: ei tasu üle reageerida, tasemetöö saab uuesti teha

Ministri sõnul saadi juba pärast kevadiste tõrgete ilmnemist aru, milles asi. „Probleem on selles, et 15 aastat on arendanud EIS-i üks majasisene arendaja – see on tema kood ja tema peas,“ rääkis Kallas. „Ta oli 15 aastat seda teinud ja nüüd, kui see arendaja põhimõtteliselt lahkus, ei ole EIS-il tegelikult arendajat.“