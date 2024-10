Biden õhutas floridalasi sajandi tormi eest evakueeruma: see on elu ja surma küsimus

Eile oli Tampa linnastu miljonitel elanikel viimane võimalus tapvaks tõusuveeks, marutuuleks ja võimalikeks tornaadodeks valmistumiseks, vahendab Associated Press.

„Täna on viimane päev valmistuda,“ ütles USA katastroofide agentuuri FEMA endine direktor Craig Fugate, kes juhtis varem Florida eriolukordade ametkonda. „See toob kaasa kõike.“

Florida kuberner Ron DeSantis teatas, et osariik on kasutusele võtnud üle 300 kalluri, mis olid eile pärastlõunaks minema vedanud 1300 koormat rususid, mille jättis endast maha eelmine orkaan Helene. Kõik lahtised esemed lähevad uue orkaani saabudes lendu ja on eluohtlikud.

Pärast kerget nõrgenemist kogus Milton kohaliku aja järgi eile pärastlõunal taas jõudu ja muutus taas 5. kategooria tormiks, kus tuule kiirus on 71 meetrit sekundis. Selle rannikule jõudmist ennustatakse täna õhtuks Tampa lahe piirkonda, kus elab üle 3,3 miljoni inimese. Kohustuslik evakuatsioonikorraldus on antud 11 Florida maakonnale, kus elab kokku 5,9 miljonit inimest.

USA rahvusliku orkaanikeskuse (NHC) teatel on võimalikud tormi tugevuse kõikumised Mehhiko lahe kohal, aga see peaks ikkagi Florida rannikule jõudes ohtlik torm olema. Ka Miltoni trajektoor muutus eile veidi, mis tähendab, et see võib rannikule jõuda hõredama asustusega piirkonnas Tampa lahest lõunas.

Need, kes evakuatsioonikorralusi eiravad, jäävad abita, sest päästjad ei riski oma eludega nende päästmiseks tormi tipphetkel.

„Te ei pea minema osariikide vahelisele maanteele ja kaugele,“ ütles DeSantis pressikonverentsil. Ta kinnitas, et tanklates on evakueerumiseks piisavalt kütust. „Te võite evakueeruda kümneid miile. Te ei pea evakueeruma sadade miilide kaugusele.“

Ennustuste järgi liigub Milton üle Florida keskosa ja sellest sajab kuni 46 sentimeetrit vihma.

Suurem orkaan ei ole Tampa lahe piirkonda tabanud alates 1921. aastast ja võimud kardavad, et nüüd on õnn pöördunud. Tampa linnapea Jane Castor on andnud üha süngemaid hoiatusi, märkides, et 4,5-meetrine veetaseme tõus neelab kogu maja.