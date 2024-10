Biden ei osale USA orkaanide tõttu Ukraina abistamise kohtumisel Ramsteinis

Valge Maja teatas aga, et Biden lükkab oma visiidid Saksamaale ja Angolasse edasi seoses ettevalmistustega orkaaniks Milton ja orkaani Helene tagajärgedega tegelemisega. Viimane tappis eelmisel kuul üle 200 inimese.

Valge Maja lisas, et endiselt arutatakse, kuidas Ramsteini üritus võiks toimuda, ning Biden ja Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz räägivad sellest telefoni teel.

„Ma arvan lihtsalt, et ma ei saa sel ajal riigist väljas olla,“ ütles Biden, lisades, et loodab reisi „ja kõik konverentsid, kus ma olen öelnud, et osalen“, teisele ajale tõsta.