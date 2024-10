Erakondade reitingud: Keskerakonna toetus kasvab, sotside toetuse vähenemine peatus

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,4%) ja EKRE (12,7%) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (4,3%). Sotside viis nädalat kestnud langus on viimaste tulemuste põhjal peatunud.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.