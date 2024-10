Ajakirjaniku raamatu kohaselt saatis Trump Putinile COVID teste, kui nendest puudus oli. Trump: see pole tõsi

Raamatus „Sõda“ kirjutab Woodward ühtlasi, et ekspertide sõnul Trump on pärast presidendiametist lahkumist salaja Putiniga ühenduses olnud. Trumpi kampaania sõnul pole ükski nendest „väljamõeldud lugudest“ tõesed.

New York Timesi raporti kohaselt kirjeldatakse raamatus üht stseeni, kus Trumpi ametnik saadeti Trumpi kontorist välja, et endine president saaks pidada kõne Putiniga.

The Timesi teatel kirjutas Woodward, et ta ei suutnud ametniku väidet kinnitada ja et teised allikad, kellega ta ühendust võttis, ei teadnud, et Trump ja Putin oleksid pärast ametist lahkumist üksteisega ühendust võtnud.