Netanyahu sõnul on Iisrael kõrvaldanud Nasrallahi mantlipärijad

„Me oleme vähendanud Hezbollahi võimekust. Me kõrvaldasime tuhandeid terroriste, sealhulgas Nasrallahi enda ja Nasrallahi asendaja ning asendaja asendaja,“ ütles Netanyahu eelsalvestatud videosõnumis. Ta ei avaldanud väidetavalt tapetud isikute nimesid ja ei ole selge, keda Netanyahu Nasrallahi „asendaja asendaja“ all silmas pidas.

Varem ütles Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant, et Nasrallahi asendaja on tõenäoliselt „kõrvaldatud“.

„Täna on Hezbollah nõrgem, kui ta on olnud palju, palju aastaid,“ ütles Netanyahu Liibanoni rahvale suunatud videosõnumis. „Iisraelil on õigus end kaitsta. Iisraelil on ka õigus võita. Ja Iisrael võidab.“