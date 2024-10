VIDEOD | Signe Riisalo: kohalikud omavalitsused saavad vaimse tervise teenuste edendamiseks juurde poolteist miljonit eurot

„Meil on surve justnimelt psühhiaatritele ja kliinilistele psühholoogidele, kuigi tegelikult on enamikel juhtudel võimalik abi saada ka perearsti juures, vaimse tervise õe juures, aga siis nüüd ka nende teenuste juures, millest räägime,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ( Reformierakond ).

KOV-idele on juba 2021. aastast antud taotlusvoorude kaudu madala lävendiga psühhosotsiaalsete teenuste pakkumiseks ressurssi. Sinna alla lähevad näiteks kogemusnõustamine, erinevad teraapiad ja grupinõustamised. Toetatavad teenused on Riisalo sõnul saanud inimestelt palju head tagasisidet. „Inimesed, kes ei ole muidu olnud sotsiaaltöötajate vaateväljas, on nende teenuste kasutajad olnud,“ sõnas ta.