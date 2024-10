Rootsi kodanikku süüdistatakse Süürias toime pandud jeziidide-vastastes kuritegudes

Süüdistusaktis öeldakse, et Ishagi kahtlustatakse üheksa inimese kinnipidamises seitsme kuu jooksul, sealhulgas lapsed, nende kohtlemises orjadena ja mitme vangistatu väärkohtlemises. Ishaqi süüdistatakse ka ühe kuu vanuse lapse ahistamises, hoides kätt lapse suu kohal, kui too karjus. Samuti kahtlustatakse, et Ishaq on müünud inimesi Islamiriigile, teades, et neid võidakse tappa või seksuaalselt kuritarvitada. Süüdistatav on kuritegude toimepanemist eitanud.