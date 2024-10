Abilinnapea sotsiaalteenuste ühe katuse alla toomisest: kedagi ei koondata

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Karl Sander Kase rääkis Delfile, et tööjõu mõttes on kõige suurem muutus Käo tugikeskuse, tugikeskuse Juks, vaimse tervise keskuse ja Tallinna lastekodu erihoolekande osa kokku liitmine üheks uueks asutuseks, millest saab erihoolekande rehabilitatsiooni keskus. See muudatus puudutab tema sõnul 240 töötajat.