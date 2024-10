Kaksikdiagnoosiga noormees peab ise hakkama saama. Psühhoosi ja kanepisõltuvust Eestis koos ei ravita

Noorest andekast poisist on saanud töövõimetuspensionär, kes endal mingit tulevikku ei näe. Esmasest psühhoosi tõttu haiglasse sattumisest üle kümne aasta tagasi on ta siiani olnud surnud ringis. Ta pannakse aeg-ajalt 40 päevaks vastu tahtmist psühhiaatriakliinikusse, kus ta viibib rahustite mõju all. Pärast sealt väljumist peab ta endaga ise toime tulema ja on leevendust saanud kanepist, millest on aga sõltuvus tekkinud.