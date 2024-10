Pruunsilla kaitsja: kapol on tekkinud fookus, et Pruunsild ja Humal peavad milleski süüdi olema

2022. aasta detsembris, kui linnaeelarve oli vastu võetud ja Tartu linna Kuperjanovi 9 (K9) omandamiseks raha ei eraldatud, märkis Pruunsild: „Mul on kontakt seal RKAS-is.“ Ka 2023. aasta jaanuaris helistas Pruunsild Humalale. „Mul on oma individuaalne vana semu RKAS-is, ma võin temaga homme rääkida ja öelda, et hakaku vaatama seda asja nüüd selle liini pealt,“ rääkis Pruunsild.