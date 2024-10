Šveitsis algatati pärast ameeriklanna surma kriminaaluurimine suitsiidikapsli kasutamise küsimuses

23. septembril suri Schaffhauseni põhjaosas Saksamaa piiri lähedal asuvas metsas USA-st pärit 64-aastane naine. Ta sai esimeseks inimeseks, kes kasutas Sarco nime all tuntud suitsiidikapslit, vahendas CNN.

Organisatsioon The Last Resort teatas, et selle juht Florian Willet ja veel mitu inimest vahistati pärast naise surma. Willet viibib eeluurimisvanglas, kuid teised esialgu kinnipeetud isikud vabastati vahi alt, teatasid ametivõimud.

Šveitsi seadused lubavad abistatud suitsiidi seni, kuni inimene võtab oma elu ilma „välise abita“ ja need, kes aitavad inimesel surra, ei tee seda „mistahes omakasupüüdlikel motiividel“.

Advokatuurid ütlesid avalduses, et 23. septembri seisuga oli Šveitsis 371 inimest „taotlemisprotsessis“ Sarco kasutamiseks. Taotlused peatati pärast seadme esmakordset kasutamist.

Sarco kapsel on kavandatud nii, et inimene, kes istub lamavas asendis, saab vajutada nuppu, mis süstib lämmastikgaasi suletud kambrisse. See võimaldab inimesel uinuda ja seejärel mõne minuti jooksul lämbuda.

Seadme väljatöötaja Exit International on öelnud, et Willet oli naise surma juures ainus kohalviibija ja kirjeldas seda kui „rahulikku, kiiret ja väärikat“. Neid väiteid ei olnud võimalik sõltumatult kontrollida.

Naise surmapäeval ütles Šveitsi tervishoiuminister Elisabeth Baume-Schneider parlamendile, et Sarco kasutamine ei ole seaduslik. Vastupidiselt usuvad Exit Internationali juristid Šveitsis, et seadme kasutamine on seaduslik.

„Alles pärast Sarco kasutamist saadi teada, et proua Baume-Schneider oli seda küsimust käsitlenud,“ ütlesid huvigrupid pühapäevases avalduses. „Ajastus oli puhas kokkusattumus ja mitte meie kavatsus.“