TÄISMAHUS | Haridusministeerium saatis haridusleppe osalistele allkirjastamiseks

Haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) sõnul annab hariduslepe õpetajatele kindlustunde tuleviku suhtes. „Haridusleppe läbirääkimistel osalenutega saavutatud kokkulepped tagavad eeldused õpetajatele paremate töötingimuste ja karjäärivõimaluste loomiseks ning õpetajate järelkasvu tagamiseks. Õpetajate järelkasv on meie kõigi ühine vastutus – nii riigi kui ka koolipidajate oma. Loodan, et haridusleppega liituvad kõik osapooled, eriti kohalikud omavalitsused. Tänaste õpetajate toetamine, töökoormuse ja karjäärivõimaluste parandamine on ainuvõimalik lahendus, et meil oleks tulevikus piisavalt kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajaid klassi ees,“ sõnas Kallas.