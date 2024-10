ERJK: eraettevõte ei tohi toota Jüri Ratase pildiga pusasid, T-särke, sokke ja muud

Septembri alguses küsis Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas (Isamaa) ERJK-lt nõu. Tema poole oli pöördunud ettevõte, kes soovis müüa tooteid: pusad, T-särgid, sokid jms, mis on disainitud Ratase pildiga ning viitega poliitikule. „Kogu raha toodetelt saab endale antud eraettevõte (või nad annetavad mingi osa tulust heategevuseks) ehk antud toodete müügi osas mina rahalist tulu ei teeni,“ kirjutas Ratas. Ta ei täpsustanud kirjas, millise ettevõttega on tegemist.

Ratas kirjutas veel, et on huvitatud andma erafirmale loa enda sotsiaalmeedia piltide kasutamiseks. „Minu soov on reklaamida tooteid enda sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) kontodel, et selliseid tooteid on võimalik osta. Samuti soovin teha enda sotsiaalmeedia kontol ka loosimänge, kus loosin välja antud tooteid auhinnana,“ kirjutas eurosaadik.