Riigikogu sõprusgrupi algatusel toimub Eestis Taiwani iseseisvuspäeva vastuvõtt. Vaga: praegune koostöö on hea

„Kohal on hulk poliitikuid, Eesti erinevate asutuste inimesi, Taiwani sõpru, Taiwani saadik on kohal ja veel mitmed külalised Taiwanist,“ kirjeldas Eesti-Taiwani sõprusgrupi esimees Kristo Enn Vaga (Reformierakond). „10. oktoober on Taiwani iseseisvupäev ning selle raames tehakse ka kõikides Euroopa Liidu riikides selliseid vastuvõtte, nagu hiljuti oli Hiina Rahvavabariigi vastuvõtt.“

Vaga sõnul käivad praegu endiselt läbirääkimised Taipei esinduse avamise teemal. Tema sõnul on koostöö Taiwaniga praegu hea ning arutlusel on ka olnud, millised investeeringud võiksid tulla Taiwanist Eestisse. „Seal on tegelikult päris tuntav huvi mitme Eesti ettevõtte ja näiteks ka kaitsetööstuse poolt laieneda ja teha koostööd Taiwani ettevõtetega. Just sellist rolli riigikogus meie sõprusrühm täidabki, et neid uksi avada,“ rääkis Vaga.

Kevadel käidi ka suure delegatsiooniga Taiwanis visiidil ja oktoobri lõpus peaks visiidi Taiwani ette võtma ka riigikogu väliskomisjon.

Taipei esinduse avamine võib tekitada konflikti Hiinaga

Aastatagusel kohtumisel avaldas Hiina suursaadik Eesti-Hiina sõprusgrupi esimehele Toomas Kivimäele (Reformierakond) muret Taipei esinduse loomise üle Eestisse. Nimelt ütles suursaadik Kivimäele, et tõenäoliselt ta lahkub Eestist, kui esindus tuleb. Kivimägi rääkis toona Delfile, et Taipei esinduse avamisega on tema hinnangul üks suurem mure. Kivimägi viitas Eesti ametlikule poliitikale, et Eesti toetab ühe Hiina poliitikat ja tunnustab ainult Hiina Rahvavabariiki.

Kivimägi märkis toona veel, et Hiina otsus mõjutaks ka Eesti julgeolekut just Ukraina-Venemaa sõja kontekstis. „Minu isiklik arvamus on, et Hiina president on üks neist, keda Putin kuulaks. Me peaks püüdlema selles suunas, et Hiina võtaks selge seisukoha,“ ütles Kivimägi eelmisel aastal peale Hiina suursaadikuga kohtumist.