Petturid kasutavad kõnede tegemiseks Eesti inimeste telefoninumbreid. Numbriomanikel endil pole sellest aimugi

Võõraste numbrite laine käis üle näiteks täna kella kümne paiku, tõi vihjaja esile. Vastu ta ühtegi kõne ei võtnud, kuid tagasi helistades selgus, et helistaja tegelikult talle helistanud enda teada polnudki. Väidetavalt on tulnud ette ka olukordi, kus üks inimene on isegi vastanud tagasihelistajale, et ta pole sugugi esimene inimene, kes tagasi helistab ja ütleb, et olete helistanud.

Elisa infoturbejuht Mai Kraft tõdes Delfile, et viimastel nädalatel on tõepoolest petukõnede hulk suurenenud ning selle kohta tuleb klientidelt tagasisidet. „Kõige tihedamini tuleb viimastel nädalatel kaebusi tõesti selle kohta, et kliendid saavad massiliselt kõnesid just Eesti numbritelt. Oleme neid kõnesid analüüsinud ning tuvastanud, et tegemist on helistaja numbrite võltsimisega ning kõned pärinevad tegelikult välismaalt,“ selgitas Kraft olukorda.