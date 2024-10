Läänes arutatakse plaani anda osa Ukrainat Putinile ja võtta ülejäänu NATO-sse. Kuid Kreml nõuab kõike endale

Ukraina väed on Kurski oblasti okupeeritud aladel kindlalt püsinud juba kaks kuud ja Vene tagalas asuvaid rajatisi tabavad endiselt hävitavad droonirünnakud, ent mujalt tuleb järjepidevalt halbu uudiseid. Harkiv, Odessa, Zaporižžja ja teised Ukraina linnad saavad üha uusi raketitabamusi. Ukraina arvestuse järgi kannavad Vene väed küll rekordilisi kaotusi ja ohverdavad üle 1300 sõduri päevas, kuid liiguvad siiski edasi. Eriti märgatav on see Donetski oblastis.