KUULA SAADET | Kas vägistamisnalju võivad teha ainult naised? Või äkki võivad mehed ka?

Ma tegin ju ainult nalja! Seda öeldes ei mõelda just iga kord selle peale, et nali võib haiget teha. Veel enam, nii sügavamal järelemõtlemisel kui ka teadusliku uurimise käigus selgub, et huumor ja vägivald on lähedalt seotud. Seda teemat on lähemalt uurinud folklorist Liisi Laineste, kes on saate "Vaim vardas“ külaliseks.